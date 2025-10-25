План для України від "коаліції рішучих" та анонс нових Mirage: новини за 24 жовтня

"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що "коаліція рішучих" підготувала для України план, який планується реалізувати до кінця 2025 року.

Крім того, він закликав інші країни припинити закупівлі російських ресурсів, "закривавлених війною".

Україна отримає від Франції нові винищувачі Mirage і ракети Aster, - Макрон

Франція найближчим часом направить Україні нову військову допомогу, зокрема винищувачі Mirage, повідомив президент Еммануель Макрон.

Він підкреслив, що у "коаліції рішучих" єдині цілі - підтримувати передбачуваність і забезпечувати фінансування для України.

CNN дізналося, що змусило Трампа різко вдарити санкціями по Росії

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення посилити санкції проти РФ після удару російських дронів по дитячому садку в Харкові, повідомляє CNN.

За даними видання, навіть у Білому домі здивувалися оперативності, з якою Трамп погодив новий пакет санкцій проти Росії.

Коли почнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко пояснила, що опалювальний сезон поки що не розпочався, оскільки його запуск залежить від рішень місцевої влади з урахуванням поточної погоди.

"Опалювальний сезон уже розпочався для соціальної сфери. Рішення щодо старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів", - зазначила вона.

Через смартфон, автоматом і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

Кабінет міністрів України погодив важливі зміни, що стосуються оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

"Уряд ухвалив рішення, що впроваджує автоматичне продовження відтермінувань, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП", - написала прем'єр Юлія Свириденко.