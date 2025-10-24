Когда начнется отопительный сезон по Украине: что говорит Свириденко

Отопительный сезон в Украине еще не стартовал. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, почему возникла задержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Премьер пояснила, что отопительный сезон еще не начинается, потому что решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая окружающую температуру, этого правила будут придерживаться и в этом году. "Отопительный сезон уже начался для социальной сферы. Решение по старту отопительного сезона принимается органами местного самоуправления, когда в течение трех суток среднесуточная температура не превышает 8 градусов. Этой нормы и придерживаемся", - сказала Свириденко. Дополнительных деталей по запуску отопления пока не сообщают.