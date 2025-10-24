CNN узнало, что заставило Трампа резко ударить санкциями по России

Президент США Дональд Трамп решил действовать жестче после того, как российские войска ударили дронами по детскому саду в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Даже в Белом доме многие были удивлены скоростью, с которой президент США Дональд Трамп принял решение о новом пакете санкций против России.

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации, глава Белого дома в течение нескольких месяцев говорил советникам, что однажды решит действовать решительнее в отношении Москвы.

По словам источников, Трамп руководствовался "инстинктами" и решил, что пришло время изменить подход к российскому диктатору Владимиру Путину.

"И вот президент намекнул: его "инстинкты" подсказывают ему, что пришло время двигаться в другом направлении с Путиным", - говорится в статье.

Удар по детсаду стал переломным моментом

За несколько часов до объявления санкций Россия атаковала детский сад в Харькове. На видео с места происшествия видно, как испуганные люди выбегают из горящего здания с детьми на руках. Этот инцидент стал одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Трампа, сообщает CNN.

Президент, по словам источников, также вспомнил об опыте переговоров по Газе, отметив, что жесткие действия принесли результат.

"Жесткость привела к действиям", - сказал высокопоставленный чиновник.

Давление союзников и долгие колебания

На Трампа давили сенатор Линдси Грэм и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, которые призывали как можно быстрее ввести санкции. Они убеждали президента, что это поможет посадить Путина за стол переговоров и достичь соглашения о прекращении войны.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать усилия президента, его команды и наших союзников, направленные на прекращение кровопролития и его мирное завершение", - сказал лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Трамп рассматривал возможность санкций еще с момента возвращения в Белый дом в январе, но колебался, опасаясь, что это оттолкнет Путина от переговоров. Несмотря на это, он принял решение после ряда российских ударов по гражданским объектам Украины.