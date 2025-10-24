Через смартфон, автоматом и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

Иллюстративное фото: в Украине приняли важные изменения по отсрочкам (Getty Images)

Кабмин принял важные изменения, которые касаются оформления отсрочек от мобилизации и их продления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

"Правительство приняло решение, внедряющее автоматическое продление отсрочок, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦНАП", - написала Свириденко. Она детализировала, что согласно решению Кабмина: более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек от мобилизации автоматически, без очередей и бюрократии;

80% отсрочек можно будет оформить через приложение "Резерв+". Остальную часть - в любом удобном ЦНАПе;

основное подтверждение отсрочки - это электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Бумажных справок с собой брать не придется. Глава украинского правительства обратила внимание, что изменения вступают в силу с 1 ноября. По словам Свириденко, такое решение - важная часть создания экосистемы "е-ТЦК". Так государство хочет перевести в электронный формат ключевые сервисы и уменьшить нагрузку на ТЦК.