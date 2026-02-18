ua en ru
Подтопления, гололедица и перекрытые дороги: где в Украине непогода наделала беды

Среда 18 февраля 2026 17:24
UA EN RU
Подтопления, гололедица и перекрытые дороги: где в Украине непогода наделала беды Люди столкнулись с последствиями стихии в разных областях Украины (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 18 февраля, в разных регионах Украины фиксируют ощутимые последствия непогоды - от подтопления до гололеда. Из-за осложнения погодных условий на отдельных участках дорог пришлось временно ограничить движение некоторых видов транспорта.

Подробнее о работе коммунальщиков, ограничениях движения и последствиях непогоды в разных локациях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Урожай под угрозой? Как сильные морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры

Киев

В Киеве из-за снегопадов и гололеда усилили контроль за уборкой городских территорий.

В Департаменте территориального контроля города Киева объяснили, что инспекторы по благоустройству проверяют состояние уборки тротуаров и проездов, а также прилегающих территорий возле:

  • жилых домов;
  • торговых центров и магазинов;
  • заведений общественного питания;
  • офисных зданий;
  • банковских учреждений;
  • медицинских учреждений и аптек;
  • образовательных учреждений;
  • административных зданий и других объектов социальной инфраструктуры.

Особое внимание уделяют при этом подходам к входам в здания, лестницам, пандусам, остановкам общественного транспорта и местам интенсивного пешеходного движения.

Подтопления, гололедица и перекрытые дороги: где в Украине непогода наделала бедыВ Киеве насыпало немало снега (фото: kyivcity.gov.ua)

Одесская область

В Одесской области, согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры (СВРИ), на трассе М-15 "Одесса - Рени" (на город Бухарест) с 05:00 часов утра были превентивно осуществлены мероприятия по перекрытию автодороги, для:

  • автобусов;
  • микроавтобусов;
  • всех видов грузового транспорта.

При этом для легкового транспорта - ограничения отсутствуют.

"Еще с ночи подрядными организациями и работниками Службы восстановления выполняются работы по уборке снега, патрулированию автомобильных дорог, обрабатывая их противогололедными материалами", - рассказали гражданам.

Полтавская область

Согласно информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в Полтавской области также произошли изменения для водителей.

Так, до 18:00 среды, 18 февраля, в связи с сильными осадками и поднятием паводковых вод - решили временно ограничить движение всех транспортных средств на участке автодороги Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" на участке от села Чумаки до города Решетиловка:

  • от автодороги М-03 "Киев - Харьков - Довжанский";
  • до перекрестка с автодорогой М-22 "Полтава - Александрия".

Объезд транспортных средств был организован через город Полтава.

Подтопления, гололедица и перекрытые дороги: где в Украине непогода наделала бедыДороги могут превращаться в реки (фото: t.me/OBiloshytskiy)

Николаевская область

В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области рассказали, что после морозов, снегопадов и гололеда регион столкнулся с новой проблемой - подтоплением населенных пунктов.

Их зафиксировали в трех районах - Баштанском, Вознесенском и Первомайском.

Подтопления, гололедица и перекрытые дороги: где в Украине непогода наделала бедыВоду с приусадебных участков и домов украинцев откачивали спасатели (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

В ГСЧС уточнили, что подтопления произошли, в частности, на территории Арбузинской, Врадиевской, Каменномостовской, Кривоозерской, Синюхинобродской, Доманевской и Мостовской общин.

Для оказания помощи населению спасатели даже привлекали снегоболотоход "Богун-2". С помощью спецтехники жителям "отрезанных" населенных пунктов доставляли, в частности, продукты питания и предметы первой необходимости.

Подготовка к непогоде в других областях Украины

Учитывая неблагоприятные погодные условия - гололед на дорогах, дождь, снег или мокрый снег, а также ощутимый мороз с сильными порывами ветра - коммунальщики неустанно работают в большинстве населенных пунктов Украины:

  • посыпают улицы песком или специальной противогололедной смесью;
  • расчищают дороги и тротуары (уделяя особое внимание основным магистралям, подъемам и спускам) и т.п.

Где еще фиксировали подтопления на фоне потепления

Стоит отметить, что подтопления на фоне изменения погоды в Украине начали фиксировать раньше. Так, ликвидировать последствия непогоды в ряде областей начали еще 16 февраля.

Тогда из-за снегопадов, резкой оттепели, дождей и сильного ветра фиксировали не только подтопления, но и падение деревьев, увеличение количества ДТП и перебои с электроснабжением.

Между тем в Сумах, которые "поплыли" из-за непогоды, объявили чрезвычайную ситуацию.

Учитывая значительное ухудшение погодных условий в большинстве областей, был даже развернут Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что в течение суток 19 февраля погода в Украине еще будет с морозом и штормовыми порывами ветра. Местами - вероятные осадки.

Однако уже вскоре, по ее словам, в Украину может снова прийти ощутимое потепление.

Между тем мы объясняли, как нужно действовать, если человек провалился под лед, и какая опасность - неочевидна во время оттепели.

Читайте также, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха (особенно в крупных городах).

