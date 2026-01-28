Сосульки могут убить: украинцев предупредили об опасности во время оттепели

В период оттепелей на крышах, балконах и карнизах домов массово образуются сосульки, которые могут в любой момент оборваться и упасть вниз. Такое зимнее явление несет реальную угрозу для людей, животных и имущества.

В гидрометцентре объясняют, что сосульки формируются во время колебаний температуры - от оттепели до морозов. Они выглядят неподвижными, однако могут сорваться внезапно, без всякого предупреждения.

В Патрульной полиции отмечают, что при падении с высоты сосулька набирает значительную скорость и способна вызвать серьезные травмы. Наибольшую опасность это представляет для детей и пожилых людей.

Как уберечься от опасности

Украинцев призывают придерживаться простых правил безопасности:

избегать прохода под крышами, карнизами и балконами;

обращать внимание на предупредительные ленты, ограждения и объявления;

выбирать маршруты подальше от зданий с нависающими сосульками;

объяснять детям правила безопасного поведения вблизи домов;

водителям не парковать автомобили под крышами с сосульками.

В случае обнаружения опасных скоплений льда гражданам советуют сообщать соответствующие коммунальные службы.

В ведомствах отмечают, что внимательность и соблюдение элементарных правил безопасности могут спасти здоровье и жизнь.