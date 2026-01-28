ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сосульки могут убить: украинцев предупредили об опасности во время оттепели

Среда 28 января 2026 18:32
UA EN RU
Сосульки могут убить: украинцев предупредили об опасности во время оттепели Фото: Украинцев предупредили об опасности из-за сосулек (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В период оттепелей на крышах, балконах и карнизах домов массово образуются сосульки, которые могут в любой момент оборваться и упасть вниз. Такое зимнее явление несет реальную угрозу для людей, животных и имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и Патрульную полицию Украины.

В гидрометцентре объясняют, что сосульки формируются во время колебаний температуры - от оттепели до морозов. Они выглядят неподвижными, однако могут сорваться внезапно, без всякого предупреждения.

В Патрульной полиции отмечают, что при падении с высоты сосулька набирает значительную скорость и способна вызвать серьезные травмы. Наибольшую опасность это представляет для детей и пожилых людей.

Как уберечься от опасности

Украинцев призывают придерживаться простых правил безопасности:

  • избегать прохода под крышами, карнизами и балконами;
  • обращать внимание на предупредительные ленты, ограждения и объявления;
  • выбирать маршруты подальше от зданий с нависающими сосульками;
  • объяснять детям правила безопасного поведения вблизи домов;
  • водителям не парковать автомобили под крышами с сосульками.

В случае обнаружения опасных скоплений льда гражданам советуют сообщать соответствующие коммунальные службы.

В ведомствах отмечают, что внимательность и соблюдение элементарных правил безопасности могут спасти здоровье и жизнь.

Ранее РБК-Украина писало о резком похолодании в Украине в конце января и в начале февраля. С 30 января морозы усилятся, на выходных в ряде областей температура ночью может снизиться до -20, а 2-3 февраля местами - до -25 градусов. Морозная погода, по прогнозу Укргидрометцентра, может удерживаться почти всю первую декаду февраля.

Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде, туманах, гололеде и гололедице на дорогах, а также постепенном похолодании с 30 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Правила безопасности
Новости
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве