Не паниковать и ползти: пошаговая инструкция, что делать, если провалились под лед
Из-за резкого потепления лед на водоемах Киева стал критически опасным и может провалиться без всякого предупредительного треска. В столице предоставили четкий алгоритм действий, который поможет спасти жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.
Почему лед стал опасным
В КГГА отмечают, что во время оттепели ледовый покров становится неустойчивым даже тогда, когда внешне выглядит крепким. Из-за перепадов температур, подводных течений, ветра и климатических изменений структура льда быстро разрушается, становится пористой и может провалиться внезапно - без характерного треска.
Особенно опасными являются:
- лед серого или желтоватого цвета;
- белый или матовый лед (он слабее прозрачного);
- участки с трещинами, прорубями, влажными пятнами и лужами;
- места, покрытые снегом, под которым лед обычно тоньше.
Повышенный риск представляют зоны с течением, впадения ручьев, вблизи мостов, камыша, кустов и прибрежных участков. Даже лед значительной толщины во время потепления быстро теряет прочность.
Что делать, если провалились под лед
Лайфгарды КП "Плесо" напоминают, что в случае попадания под лед нельзя паниковать и погружаться с головой. Нужно раскинуть руки, опереться на края пролома и осторожно наползать грудью на лед, поочередно вытягивая ноги.
После того как удалось выбраться, вставать нельзя - необходимо откатываться или ползти обратно тем же путем.
В случае если человек провалился под лед, следует немедленно вызвать спасателей по номеру 101, четко сообщить место происшествия и количество пострадавших. Детям и подросткам категорически запрещено самостоятельно спасать пострадавших.
Призыв к киевлянам
В департаменте подчеркивают: прогулки по льду, зимняя рыбалка, детские игры и любые массовые мероприятия на льду во время оттепели представляют прямую угрозу жизни.
Жителей столицы просят быть осторожными и провести разъяснительную работу с детьми, ведь жизнь и здоровье важнее сезонных развлечений.
Опасность из-за сосулек
Ранее РБК-Украина писало, чем опасны сосульки в период оттепели и как уберечься от них. Из-за колебаний температуры на крышах, балконах и карнизах образуются ледяные наросты, которые могут внезапно оборваться и упасть, представляя угрозу для людей, животных и припаркованных автомобилей.
Сосульки формируются во время чередования мороза и плюсовой температуры, а при падении с высоты набирают значительную скорость. Это может привести к серьезным травмам, особенно у детей и пожилых людей.
Граждан призывают избегать прохода под крышами и балконами, обращать внимание на предупредительные ограждения, не парковать авто под нависающими сосульками и сообщать коммунальные службы об опасных участках.
Отметим, после периода морозов в Украину заходят влажные атмосферные фронты, которые вызовут резкое повышение температуры. В то же время синоптики предупреждают, что в ряде регионов погодные условия могут представлять повышенную опасность.