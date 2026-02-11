ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Не паниковать и ползти: пошаговая инструкция, что делать, если провалились под лед

Среда 11 февраля 2026 15:31
UA EN RU
Не паниковать и ползти: пошаговая инструкция, что делать, если провалились под лед Фото: Киевлянам напомни правила безопасности на льду (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за резкого потепления лед на водоемах Киева стал критически опасным и может провалиться без всякого предупредительного треска. В столице предоставили четкий алгоритм действий, который поможет спасти жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Почему лед стал опасным

В КГГА отмечают, что во время оттепели ледовый покров становится неустойчивым даже тогда, когда внешне выглядит крепким. Из-за перепадов температур, подводных течений, ветра и климатических изменений структура льда быстро разрушается, становится пористой и может провалиться внезапно - без характерного треска.

Особенно опасными являются:

  • лед серого или желтоватого цвета;
  • белый или матовый лед (он слабее прозрачного);
  • участки с трещинами, прорубями, влажными пятнами и лужами;
  • места, покрытые снегом, под которым лед обычно тоньше.

Повышенный риск представляют зоны с течением, впадения ручьев, вблизи мостов, камыша, кустов и прибрежных участков. Даже лед значительной толщины во время потепления быстро теряет прочность.

Что делать, если провалились под лед

Лайфгарды КП "Плесо" напоминают, что в случае попадания под лед нельзя паниковать и погружаться с головой. Нужно раскинуть руки, опереться на края пролома и осторожно наползать грудью на лед, поочередно вытягивая ноги.

После того как удалось выбраться, вставать нельзя - необходимо откатываться или ползти обратно тем же путем.

В случае если человек провалился под лед, следует немедленно вызвать спасателей по номеру 101, четко сообщить место происшествия и количество пострадавших. Детям и подросткам категорически запрещено самостоятельно спасать пострадавших.

Призыв к киевлянам

В департаменте подчеркивают: прогулки по льду, зимняя рыбалка, детские игры и любые массовые мероприятия на льду во время оттепели представляют прямую угрозу жизни.

Жителей столицы просят быть осторожными и провести разъяснительную работу с детьми, ведь жизнь и здоровье важнее сезонных развлечений.

Опасность из-за сосулек

Ранее РБК-Украина писало, чем опасны сосульки в период оттепели и как уберечься от них. Из-за колебаний температуры на крышах, балконах и карнизах образуются ледяные наросты, которые могут внезапно оборваться и упасть, представляя угрозу для людей, животных и припаркованных автомобилей.

Сосульки формируются во время чередования мороза и плюсовой температуры, а при падении с высоты набирают значительную скорость. Это может привести к серьезным травмам, особенно у детей и пожилых людей.

Граждан призывают избегать прохода под крышами и балконами, обращать внимание на предупредительные ограждения, не парковать авто под нависающими сосульками и сообщать коммунальные службы об опасных участках.

Отметим, после периода морозов в Украину заходят влажные атмосферные фронты, которые вызовут резкое повышение температуры. В то же время синоптики предупреждают, что в ряде регионов погодные условия могут представлять повышенную опасность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев лід крига Правила безопасности Водоёмы
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ