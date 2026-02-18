Ожидается ощутимое потепление: что будет с погодой в Украине завтра и когда все резко изменится
Погода в Украине ближайшей ночью будет морозной и ветреной, местами вероятны осадки. Однако уже сейчас можно предположить, когда все изменится - придет ощутимое потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха
Насколько холодно будет ночью и завтра днем
Согласно прогнозу эксперта, погода ближайшей ночью в Украине будет еще с морозом.
"Температура воздуха... будет низкой на севере. Кое-где - в центре и даже достигнет Одесской области (карта прогноза температуры воздуха на ближайшую ночь - внизу) - ожидается -9-12 градусов (по Цельсию, - Ред.)", - рассказала Диденко.
Прогноз температуры воздуха на 19 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)
На остальной территории Украины, по ее словам, ожидается около 4-9 градусов со знаком минус.
На юге и на Закарпатье - около нуля градусов.
Между тем днем в четверг максимальная температура воздуха составит:
- по Украине - от 2 до 5 градусов мороза;
- на севере - местами до -7 градусов;
- в южной части, на юго-западе и юго-востоке - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла;
- в Крыму - от 4 до 7 градусов выше нуля.
Чего ждать от ветра и осадков в Украине
Сильный ветер - со штормовыми порывами - вероятен завтра, согласно информации Диденко:
- в южной части Украины;
- на востоке нашей страны;
- местами - в центральных областях.
"Осторожно", - подчеркнула специалист.
При этом циклон, который сегодня еще обусловливает в Украине снег и мокрый снег (а на юге - дождь) с налипанием мокрого снега и метелями, "уже завтра днем покинет нашу территорию".
Синоптик уточнила, что осадки задержатся ближайшей ночью - на Левобережье Украины.
Тем временем в четверг днем - погода ожидается повсеместно без существенных осадков.
"Только на востоке и северо-востоке поснежит. Однако вечером 19-го февраля и там уже будет сухо", - поделилась Диденко.
Что будет с погодой завтра в Киеве
В Киеве 19 февраля ночью ожидается снег.
Между тем днем четверга погода в столице будет уже без осадков.
Ветер ожидается с северо-запада. Он, по словам метеоролога, будет "порывистый, некомфортный".
Температура воздуха ночью - около 10 градусов мороза, днем - 5 градусов со знаком минус.
"На дорогах - все такое же", - добавила Диденко.
Когда может прийти ощутимое потепление
Напоследок синоптик признала, что ей очень хочется "заглянуть за метеорологические двери в следующий понедельник".
"Потому что там выглядывает что-то приятно теплое", - объяснила Диденко.
Речь идет о том, что с 23 февраля (согласно предварительному, ориентировочному прогнозу) "в Украине ожидается ощутимое потепление".
Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему -25 градусов зимой - не аномалия и грозит ли Украине "сибирский взрыв".
Кроме того, мы объясняли, как сильные морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры - есть ли угроза для будущего урожая.
Читайте также, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.