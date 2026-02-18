ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Ожидается ощутимое потепление: что будет с погодой в Украине завтра и когда все резко изменится

Среда 18 февраля 2026 14:08
Ожидается ощутимое потепление: что будет с погодой в Украине завтра и когда все резко изменится После морозов в Украину придет ощутимое потепление (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине ближайшей ночью будет морозной и ветреной, местами вероятны осадки. Однако уже сейчас можно предположить, когда все изменится - придет ощутимое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Насколько холодно будет ночью и завтра днем

Согласно прогнозу эксперта, погода ближайшей ночью в Украине будет еще с морозом.

"Температура воздуха... будет низкой на севере. Кое-где - в центре и даже достигнет Одесской области (карта прогноза температуры воздуха на ближайшую ночь - внизу) - ожидается -9-12 градусов (по Цельсию, - Ред.)", - рассказала Диденко.

Ожидается ощутимое потепление: что будет с погодой в Украине завтра и когда все резко изменитсяПрогноз температуры воздуха на 19 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)

На остальной территории Украины, по ее словам, ожидается около 4-9 градусов со знаком минус.

На юге и на Закарпатье - около нуля градусов.

Между тем днем в четверг максимальная температура воздуха составит:

  • по Украине - от 2 до 5 градусов мороза;
  • на севере - местами до -7 градусов;
  • в южной части, на юго-западе и юго-востоке - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла;
  • в Крыму - от 4 до 7 градусов выше нуля.

Чего ждать от ветра и осадков в Украине

Сильный ветер - со штормовыми порывами - вероятен завтра, согласно информации Диденко:

  • в южной части Украины;
  • на востоке нашей страны;
  • местами - в центральных областях.

"Осторожно", - подчеркнула специалист.

При этом циклон, который сегодня еще обусловливает в Украине снег и мокрый снег (а на юге - дождь) с налипанием мокрого снега и метелями, "уже завтра днем покинет нашу территорию".

Синоптик уточнила, что осадки задержатся ближайшей ночью - на Левобережье Украины.

Тем временем в четверг днем - погода ожидается повсеместно без существенных осадков.

"Только на востоке и северо-востоке поснежит. Однако вечером 19-го февраля и там уже будет сухо", - поделилась Диденко.

Что будет с погодой завтра в Киеве

В Киеве 19 февраля ночью ожидается снег.

Между тем днем четверга погода в столице будет уже без осадков.

Ветер ожидается с северо-запада. Он, по словам метеоролога, будет "порывистый, некомфортный".

Температура воздуха ночью - около 10 градусов мороза, днем - 5 градусов со знаком минус.

"На дорогах - все такое же", - добавила Диденко.

Когда может прийти ощутимое потепление

Напоследок синоптик признала, что ей очень хочется "заглянуть за метеорологические двери в следующий понедельник".

"Потому что там выглядывает что-то приятно теплое", - объяснила Диденко.

Речь идет о том, что с 23 февраля (согласно предварительному, ориентировочному прогнозу) "в Украине ожидается ощутимое потепление".

Ожидается ощутимое потепление: что будет с погодой в Украине завтра и когда все резко изменитсяПрогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему -25 градусов зимой - не аномалия и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

Кроме того, мы объясняли, как сильные морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры - есть ли угроза для будущего урожая.

Читайте также, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.

