Урожай под угрозой? Как лютые морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели погодные итоги за первую декаду февраля и объяснили, повлияли ли экстремальные морозы на будущий урожай озимых и плодовых культур.
Главное:
- Температурный рекорд: начало февраля 2026 года стало одним из самых холодных за весь период наблюдений.
- Промерзание земли: в одной из областей температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых и трав упала до -16°С.
- Риски для озимых: низкие температуры почвы стали угрозой для определенных видов растений.
- Потери на полях: в некоторых регионах специалисты зафиксировали незначительную изреженность посевов.
Особенности погоды в Украине в начале февраля
Согласно информации экспертов, в течение первой декады февраля 2026 года в Украине наблюдалась очень холодная погода.
Так, в начале и в последние дни декады влияние антициклонов обусловило снижение:
- средних суточных температур в самые холодные дни - до показателей на 10-12°С ниже нормы;
- минимальной температуры воздуха в большинстве областей - до минус 21-25°С;
- минимальной температуры воздуха в северных, северо-западных и северо-восточных областях - до минус 26-30°С.
Между тем в середине декады на всей территории страны отмечалось кратковременное ослабление морозов.
"Днем на западе и юго-западе страны - до оттепели", - уточнили в Укргидрометцентре.
В целом - почти на всей территории - средняя температура воздуха за декаду оказалась значительно ниже нормы.
"Это была одна из самых холодных декад начала февраля за весь период наблюдений (холоднее всего было в 2012 и 1991 годах)", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Какая ситуация с осадками сложилась в этот период
Украинцам рассказали, что в течение первой декады февраля этого года в большинстве областей отмечался дефицит осадков.
Снег, мокрый снег с дождем, гололед и гололедица отмечались в период ослабления морозов только:
- в северных областях;
- в центральных областях;
- в северо-западных областях.
Агрометеорологические условия первой декады февраля 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Где зафиксировали самую низкую темперуру почвы
В Укргидрометцентре констатировали, что на начало февраля 2026 года пришлись самые низкие минимальные температуры воздуха нынешней зимы.
При этом озимые культуры находились в состоянии глубокого зимнего покоя.
Самая низкая температура почвы на глубине залегания узла кущения (3 см) озимых культур и многолетних трав была отмечена в Кировоградской области - она достигала минус 16°С.
Для каких растений промерзание почвы было опасно
Сообщается также, что низкие температуры почвы (минус 11-14°С) в начале февраля были отмечены некоторыми метеорологическими станциями:
- Кировоградской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области.
Уточняется, что такие снижения представляли угрозу для растений:
- озимого ячменя;
- озимого рапса;
- слаборазвитой озимой пшеницы.
В каких областях обнаружили изреженность посевов
По обобщению результатов январского отращивания, незначительную изреженность посевов было обнаружено:
- на посевах озимой пшеницы - в отдельных районах Киевской, Сумской, Волынской и Ивано-Франковской областей (6-25% образцов) - не более 10% погибших растений;
- на посевах озимой ржи - местами в Волынской области (25% образцов) - 1-10% погибших растений;
- на посевах озимого рапса - в отдельных районах Ивано-Франковской области (25-50% образцов) - не более 1-20% погибших растений.
Между тем у озимого ячменя и многолетних трав - изреженности не обнаружили.
"Отращивание ветвей плодовых культур, проведенное после январских морозов (минус 18-25°С), повреждений не выявило", - добавили в Укргидрометцентре.
Что известно об уровне запасов влаги в почве
Напоследок украинцам рассказали, что по зимнему определению запасов влаги на большей части площадей в метровом слое почвы содержалось от 121 до 270 мм продуктивной влаги.
"Что близко или больше средних многолетних показателей", - уточнили специалисты.
Между тем на многих площадях южных и отдельных районов Сумской областей влагозапасы метрового слоя почвы составляли 81-120 мм продуктивной влаги.
"Что меньше средних многолетних значений и обусловлено дефицитом осадков в этих областях, который наблюдался в течение осени - начале февраля 2026 года", - подытожили в УкрГМЦ.
Публикация Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
