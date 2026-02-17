ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Урожай под угрозой? Как лютые морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры

Вторник 17 февраля 2026 12:26
UA EN RU
Урожай под угрозой? Как лютые морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры Первая декада февраля - одна из самых холодных за весь период наблюдений (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели погодные итоги за первую декаду февраля и объяснили, повлияли ли экстремальные морозы на будущий урожай озимых и плодовых культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.

Читайте также: Почему -25 зимой не аномалия и грозит ли Украине "сибирский взрыв"

Главное:

  • Температурный рекорд: начало февраля 2026 года стало одним из самых холодных за весь период наблюдений.
  • Промерзание земли: в одной из областей температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых и трав упала до -16°С.
  • Риски для озимых: низкие температуры почвы стали угрозой для определенных видов растений.
  • Потери на полях: в некоторых регионах специалисты зафиксировали незначительную изреженность посевов.

Особенности погоды в Украине в начале февраля

Согласно информации экспертов, в течение первой декады февраля 2026 года в Украине наблюдалась очень холодная погода.

Так, в начале и в последние дни декады влияние антициклонов обусловило снижение:

  • средних суточных температур в самые холодные дни - до показателей на 10-12°С ниже нормы;
  • минимальной температуры воздуха в большинстве областей - до минус 21-25°С;
  • минимальной температуры воздуха в северных, северо-западных и северо-восточных областях - до минус 26-30°С.

Между тем в середине декады на всей территории страны отмечалось кратковременное ослабление морозов.

"Днем на западе и юго-западе страны - до оттепели", - уточнили в Укргидрометцентре.

В целом - почти на всей территории - средняя температура воздуха за декаду оказалась значительно ниже нормы.

"Это была одна из самых холодных декад начала февраля за весь период наблюдений (холоднее всего было в 2012 и 1991 годах)", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Какая ситуация с осадками сложилась в этот период

Украинцам рассказали, что в течение первой декады февраля этого года в большинстве областей отмечался дефицит осадков.

Снег, мокрый снег с дождем, гололед и гололедица отмечались в период ослабления морозов только:

  • в северных областях;
  • в центральных областях;
  • в северо-западных областях.

Урожай под угрозой? Как лютые морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культурыАгрометеорологические условия первой декады февраля 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Где зафиксировали самую низкую темперуру почвы

В Укргидрометцентре констатировали, что на начало февраля 2026 года пришлись самые низкие минимальные температуры воздуха нынешней зимы.

При этом озимые культуры находились в состоянии глубокого зимнего покоя.

Самая низкая температура почвы на глубине залегания узла кущения (3 см) озимых культур и многолетних трав была отмечена в Кировоградской области - она достигала минус 16°С.

Для каких растений промерзание почвы было опасно

Сообщается также, что низкие температуры почвы (минус 11-14°С) в начале февраля были отмечены некоторыми метеорологическими станциями:

  • Кировоградской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области.

Уточняется, что такие снижения представляли угрозу для растений:

  • озимого ячменя;
  • озимого рапса;
  • слаборазвитой озимой пшеницы.

В каких областях обнаружили изреженность посевов

По обобщению результатов январского отращивания, незначительную изреженность посевов было обнаружено:

  • на посевах озимой пшеницы - в отдельных районах Киевской, Сумской, Волынской и Ивано-Франковской областей (6-25% образцов) - не более 10% погибших растений;
  • на посевах озимой ржи - местами в Волынской области (25% образцов) - 1-10% погибших растений;
  • на посевах озимого рапса - в отдельных районах Ивано-Франковской области (25-50% образцов) - не более 1-20% погибших растений.

Между тем у озимого ячменя и многолетних трав - изреженности не обнаружили.

"Отращивание ветвей плодовых культур, проведенное после январских морозов (минус 18-25°С), повреждений не выявило", - добавили в Укргидрометцентре.

Что известно об уровне запасов влаги в почве

Напоследок украинцам рассказали, что по зимнему определению запасов влаги на большей части площадей в метровом слое почвы содержалось от 121 до 270 мм продуктивной влаги.

"Что близко или больше средних многолетних показателей", - уточнили специалисты.

Между тем на многих площадях южных и отдельных районов Сумской областей влагозапасы метрового слоя почвы составляли 81-120 мм продуктивной влаги.

"Что меньше средних многолетних значений и обусловлено дефицитом осадков в этих областях, который наблюдался в течение осени - начале февраля 2026 года", - подытожили в УкрГМЦ.

Урожай под угрозой? Как лютые морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культурыПубликация Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты, и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем мы рассказывали, могут ли украинцы остаться без тепличных овощей из-за морозов и отключения света.

Читайте также о ценах на продукты, транспорт и связь в Украине - что в последнее время подорожало больше всего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Рослини Климатолог Метеоролог Сад и огород Фермеры
Новости
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"