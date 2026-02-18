ua en ru
Підтоплення, ожеледиця й перекриті дороги: де в Україні негода наробила лиха

Середа 18 лютого 2026 17:24
Підтоплення, ожеледиця й перекриті дороги: де в Україні негода наробила лиха Люди зіткнулись із наслідками стихії в різних областях України (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 18 лютого, у різних регіонах України фіксують відчутні наслідки негоди - від підтоплення до ожеледиці. Через ускладнення погодних умов на окремих ділянках доріг довелося тимчасово обмежити рух деяких видів транспорту.

Докладніше про роботу комунальників, обмеження руху та наслідки негоди в різних локаціях, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури

Київ

У Києві через снігопади та ожеледицю посилили контроль за прибиранням міських територій.

У Департаменті територіального контролю міста Києва пояснили, що інспектори з благоустрою перевіряють стан прибирання тротуарів і проїздів, а також прилеглих територій біля:

  • житлових будинків;
  • торговельних центрів і магазинів;
  • закладів громадського харчування;
  • офісних будівель;
  • банківських установ;
  • медичних закладів та аптек;
  • освітніх установ;
  • адміністративних будівель та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

Особливу увагу приділяють при цьому підходам до входів у будівлі, сходам, пандусам, зупинкам громадського транспорту та місцям інтенсивного пішохідного руху.

Підтоплення, ожеледиця й перекриті дороги: де в Україні негода наробила лихаУ Києві насипало чимало снігу (фото: kyivcity.gov.ua)

Одеська область

В Одеській області, згідно з інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури (СВРІ), на трасі М-15 "Одеса - Рені" (на місто Бухарест) з 05:00 годин ранку було превентивно здійснено заходи щодо перекриття автодороги, для:

  • автобусів;
  • мікроавтобусів;
  • всіх видів вантажного транспорту.

При цьому для легкового транспорту - обмеження відсутні.

"Ще з ночі підрядними організаціями та працівниками Служби відновлення виконуються роботи з прибирання снігу, патрулювання автомобільних доріг, оброблюючи їх протиожеледними матеріалами", - розповіли громадянам.

Полтавська область

Згідно з інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, у Полтавській області також відбулись зміни для водіїв.

Так, до 18:00 середи, 18 лютого, у зв'язку із сильними опадами та підняттям паводкових вод - вирішили тимчасово обмежити рух всіх транспортних засобів на ділянці автодороги Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" на ділянці від села Чумаки до міста Решетилівка:

  • від автодороги М-03 "Київ - Харків - Довжанський";
  • до перехрестя з автодорогою М-22 "Полтава - Олександрія".

Об'їзд транспортних засобів було організовано через місто Полтава.

Підтоплення, ожеледиця й перекриті дороги: де в Україні негода наробила лихаДороги можуть перетворюватись на річки (фото: t.me/OBiloshytskiy)

Миколаївська область

У Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області розповіли, що після морозів, снігопадів та ожеледиці регіон зіткнувся з новою проблемою - підтопленням населених пунктів.

Їх зафіксували у трьох районах - Баштанському, Вознесенському та Первомайському.

Підтоплення, ожеледиця й перекриті дороги: де в Україні негода наробила лихаВоду з присадибних ділянок і будинків українців відкачували рятувальники (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

У ДСНС уточнили, що підтоплення стались, зокрема, на території Арбузинської, Врадіївської, Кам'яномостівської, Кривоозерської, Синюхинобрідської, Доманівської та Мостівської громад.

Для надання допомоги населенню рятувальники навіть залучали снігоболотохід "Богун-2". За допомогою спецтехніки мешканцям "відрізаних" населених пунктів доставляли, зокрема, харчові продукти та предмети першої потреби.

Підготовка до негоди в інших областях України

З огляду на несприятливі погодні умови - ожеледицю на дорогах, дощ, сніг чи мокрий сніг, а також відчутний мороз із сильними поривами вітру - комунальники невпинно працюють у більшості населених пунктів України:

  • посипають вулиці піском або спеціальною протиожеледною сумішшю;
  • розчищають дороги та тротуари (приділяючи особливу увагу основним магістралям, підйомам і спускам) тощо.

Де ще фіксували підтоплення на тлі потепління

Варто зазначити, що підтоплення на тлі зміни погоди в Україні почали фіксувати раніше. Так, ліквідовувати наслідки негоди у ниці областей почали ще 16 лютого.

Тоді через снігопади, різку відлигу, дощі та сильний вітер фіксували не лише підтоплення, але й падіння дерев, збільшення кількості ДТП та перебої з електропостачанням.

Тим часом у Сумах, які "попливли" через негоду, оголосили надзвичайну ситуацію.

З огляду на значне погіршення погодних умов у більшості областей, було навіть розгорнуто Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що впродовж доби 19 лютого погода в Україні ще буде з морозом і штормовими поривами вітру. Місцями - ймовірні опади.

Проте вже незабаром, за її словами, в Україну може знову прийти відчутне потепління.

Тим часом ми пояснювали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека - неочевидна під час відлиги.

Читайте також, чи справді зимова погода впливає на якість повітря (особливо у великих містах).

Погода в Україні Негода в Україні Обмеження руху Метеоролог
