В Украине разворачивают штаб из-за непогоды: где ожидается ухудшение условий 18 февраля
В среду, 18 февраля, в большинстве областей Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. Из-за этого начинает работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госагентства восстановления и развития инфраструктуры в Facebook.
Отмечается, что сложные метеорологические явления охватят почти все области, за исключением западных:
- Одесская область: прогнозируются очень интенсивные осадки, гололед и сильные порывы ветра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый;
- центральные и восточные регионы: в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях прогнозируются значительный снег и дождь. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в большинстве южных, центральных и восточных областей, также на дорогах будет сильная гололедица.
"Задача Штаба - оперативное реагирование на угрозы и надлежащая организация противодействия осложнениям дорожного движения", - говорится в заявлении.
Штаб будет работать круглосуточно, в его состав вошли представители Агентства восстановления, ГСЧС, Нацполиции и Укртрансбезопасности.
Погода снова ухудшится
Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 18 февраля, новый циклон с Балкан принесет в большинство областей Украины осложнения погодных условий. В частности, ожидаются снегопады, метели, усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.
Напомним, синоптики прогнозируют, что эта неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты. Речь идет о "температурных качелях" от сильных морозов до кратковременного потепления, а также волны снегопадов и гололеда в отдельных регионах страны.
Отметим, в Сумах объявили чрезвычайную ситуацию природного характера из-за резкого потепления, интенсивных осадков и таяния снега. В результате подтоплений вода зашла в жилые массивы, объекты критической инфраструктуры и частные домовладения.