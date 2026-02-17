ua en ru
В Украине разворачивают штаб из-за непогоды: где ожидается ухудшение условий 18 февраля

Украина, Вторник 17 февраля 2026 21:10
В Украине разворачивают штаб из-за непогоды: где ожидается ухудшение условий 18 февраля Фото: в большинстве областей прогнозируются сильные снегопады и гололедица на дорогах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 18 февраля, в большинстве областей Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. Из-за этого начинает работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госагентства восстановления и развития инфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что сложные метеорологические явления охватят почти все области, за исключением западных:

  • Одесская область: прогнозируются очень интенсивные осадки, гололед и сильные порывы ветра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый;
  • центральные и восточные регионы: в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях прогнозируются значительный снег и дождь. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в большинстве южных, центральных и восточных областей, также на дорогах будет сильная гололедица.

"Задача Штаба - оперативное реагирование на угрозы и надлежащая организация противодействия осложнениям дорожного движения", - говорится в заявлении.

Штаб будет работать круглосуточно, в его состав вошли представители Агентства восстановления, ГСЧС, Нацполиции и Укртрансбезопасности.

Погода снова ухудшится

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 18 февраля, новый циклон с Балкан принесет в большинство областей Украины осложнения погодных условий. В частности, ожидаются снегопады, метели, усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.

Напомним, синоптики прогнозируют, что эта неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты. Речь идет о "температурных качелях" от сильных морозов до кратковременного потепления, а также волны снегопадов и гололеда в отдельных регионах страны.

Отметим, в Сумах объявили чрезвычайную ситуацию природного характера из-за резкого потепления, интенсивных осадков и таяния снега. В результате подтоплений вода зашла в жилые массивы, объекты критической инфраструктуры и частные домовладения.

