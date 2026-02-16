Сумы "поплыли" из-за непогоды: в городе объявили чрезвычайную ситуацию

В Сумах из-за резкого потепления, интенсивных осадков и таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В результате подтоплений вода зашла в жилые массивы и объекты критической инфраструктуры и частные домовладения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

Специалисты откачивают воду из домохозяйств, очищают дождеприемные колодцы и водоотводные каналы, а также проводят превентивные работы на наиболее проблемных участках дорог, чтобы не допустить дальнейшего осложнения ситуации.

К работам привлечены подразделения ГСЧС, коммунальные предприятия "Сумыжилкомсервис", "Горводоканал", "Горсвет" и городская спасательно-водолазная служба.

Сейчас вопрос ликвидации последствий непогоды определен приоритетным, а все коммунальные и спасательные службы переведены в усиленный режим работы.

Как сообщили местные службы, подтопления зафиксированы в жилых массивах и на объектах критической инфраструктуры.

Непогода в Украине

Ранее сообщалось, что 17 февраля в большинстве областей Украины ожидаются опасные погодные явления - на дорогах прогнозируют гололедицу (желтый уровень опасности), что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Ночью в северных регионах температура воздуха снизится до -19 градусов, днем сохранится мороз, тогда как на юге и в Крыму будет несколько теплее.

Синоптики также предупреждают, что уже 18 февраля в Украину зайдет новый южный циклон, который принесет снегопады, метели и сильный ветер.

Подробнее о прогнозе погоды на эту неделю - в материале РБК-Украина.