Это убивает: полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за год

Четверг 05 февраля 2026 12:30
Это убивает: полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за год Пренебрежение ПДД на дороге может привести к трагическим последствиям (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение 2025 года на дорогах Украины зафиксировали почти 26 тысяч аварий с пострадавшими. Поэтому в полиции напомнили об основных причинах таких ДТП и их видах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook.

Читайте также: Оформление ДТП через "Дію": когда запустят сервис для водителей и как он будет работать

Сколько людей травмировалось и погибло в ДТП за год

Согласно обнародованной правоохранителями статистике аварийности на дорогах Украины за 2025 год, в целом за этот период на территории страны полицейские зарегистрировали 25 934 ДТП с пострадавшими.

Уточняется, что в результате этих дорожно-транспортных происшествий:

  • 31 898 человек - получили травмы;
  • 3 249 человек - погибли.

Наиболее распространенные причины таких ДТП

Исходя из информации Патрульной полиции, одними из основных причин таких ДТП в Украине стали:

  • превышение безопасной и установленной скорости движения (40,8% от всех ДТП с тяжелыми последствиями);
  • нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов;
  • нарушение правил при изменении направления движения;
  • несоблюдение безопасной дистанции;
  • нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.

Сообщается также, что 643 ДТП с пострадавшими за год - из-за пребывания водителей в состоянии опьянения.

В них травмы получили 857 человек, погибли - 73 человека.

"В общем, в течение 2025 года, полицейские составили 138 047 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1-4 ст. 130 КУоАП", - уточнили в пресс-службе правоохранителей.

Виды дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Среди видов дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Патрульной полиции выделили следующие:

  • столкновение (42,9%);
  • наезд на пешехода (25,7%);
  • наезд на препятствие (12,7%).

"Ежедневно проводим профилактические мероприятия, направленные на повышение осведомленности, уменьшение травматизма и воспитание правомерного поведения на дороге. Также продолжается усиленный режим патрулирования", - отметили в пресс-службе правоохранителей.

Сколько постановлений выписали за превышение скорости

В завершение в полиции отметили, что продолжают неустанно следить за соблюдением скоростного режима на дорогах страны.

Отмечается, что с помощью системы автофиксации в течение 2025 года было вынесено 4 695 171 постановление.

Между тем в неавтоматическом режиме полицейские вынесли 733 352 постановления.

"Берегите себя! Соблюдайте ПДД", - подытожили патрульные.

Это убивает: полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за годЭто убивает: полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за годПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируют усилить ответственность для "серийных нарушителей" правил дорожного движения (ПДД).

Тем временем в полиции напомнили водителям о порядке действий в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) - как правильно действовать, чтобы не иметь потом проблем.

Читайте также, когда буксировка транспортного средства может закончиться ДТП и штрафом.

