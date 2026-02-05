Это убивает: полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за год

В течение 2025 года на дорогах Украины зафиксировали почти 26 тысяч аварий с пострадавшими. Поэтому в полиции напомнили об основных причинах таких ДТП и их видах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook.

Сколько людей травмировалось и погибло в ДТП за год

Согласно обнародованной правоохранителями статистике аварийности на дорогах Украины за 2025 год, в целом за этот период на территории страны полицейские зарегистрировали 25 934 ДТП с пострадавшими.

Уточняется, что в результате этих дорожно-транспортных происшествий:

31 898 человек - получили травмы;

3 249 человек - погибли.

Наиболее распространенные причины таких ДТП

Исходя из информации Патрульной полиции, одними из основных причин таких ДТП в Украине стали:

превышение безопасной и установленной скорости движения (40,8% от всех ДТП с тяжелыми последствиями);

нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов;

нарушение правил при изменении направления движения;

несоблюдение безопасной дистанции;

нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.

Сообщается также, что 643 ДТП с пострадавшими за год - из-за пребывания водителей в состоянии опьянения.

В них травмы получили 857 человек, погибли - 73 человека.

"В общем, в течение 2025 года, полицейские составили 138 047 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1-4 ст. 130 КУоАП", - уточнили в пресс-службе правоохранителей.

Виды дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Среди видов дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Патрульной полиции выделили следующие:

столкновение (42,9%);

наезд на пешехода (25,7%);

наезд на препятствие (12,7%).

"Ежедневно проводим профилактические мероприятия, направленные на повышение осведомленности, уменьшение травматизма и воспитание правомерного поведения на дороге. Также продолжается усиленный режим патрулирования", - отметили в пресс-службе правоохранителей.

Сколько постановлений выписали за превышение скорости

В завершение в полиции отметили, что продолжают неустанно следить за соблюдением скоростного режима на дорогах страны.

Отмечается, что с помощью системы автофиксации в течение 2025 года было вынесено 4 695 171 постановление.

Между тем в неавтоматическом режиме полицейские вынесли 733 352 постановления.

"Берегите себя! Соблюдайте ПДД", - подытожили патрульные.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)