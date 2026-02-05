Подразделения беспилотной ПВО в январе установили рекорд по сбитым "Шахедам", - Федоров

Силы обороны Украины в январе установили рекорд по уничтожению российских ударных дронов "Шахед". Дроны-перехватчики прекрасно показали себя в небе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, за январь было уничтожено дронами более 30 тысяч российских оккупантов - меньше, чем за декабрь, поскольку наступательный потенциал россиян уменьшился. Однако даже несмотря на это дроновые подразделения "удержали планку".

"Наша стратегическая цель - 50 тысяч уничтоженных россиян в месяц. Чем меньше наступательных сил у врага - тем больше безопасности для наших пехотинцев", - напомнил министр.

При этом Федоров отметил, что операторы дронов-перехватчиков в течение января сбили рекордное количество российских ударных дронов "Шахед". При этом цифру министр называть не стал, отметив, что лидером в уничтожении "Шахедов" стало подразделение NEMESIS.

"Мы активно повышаем эффективность средств "малой" ПВО для защиты неба. Параллельно с партнерами закрываем для врага возможность использовать западные технологии для атак украинцев", - добавил он.