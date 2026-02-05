Подразделения беспилотной ПВО в январе установили рекорд по сбитым "Шахедам", - Федоров
Силы обороны Украины в январе установили рекорд по уничтожению российских ударных дронов "Шахед". Дроны-перехватчики прекрасно показали себя в небе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр обороны Украины Михаил Федоров.
По его словам, за январь было уничтожено дронами более 30 тысяч российских оккупантов - меньше, чем за декабрь, поскольку наступательный потенциал россиян уменьшился. Однако даже несмотря на это дроновые подразделения "удержали планку".
"Наша стратегическая цель - 50 тысяч уничтоженных россиян в месяц. Чем меньше наступательных сил у врага - тем больше безопасности для наших пехотинцев", - напомнил министр.
При этом Федоров отметил, что операторы дронов-перехватчиков в течение января сбили рекордное количество российских ударных дронов "Шахед". При этом цифру министр называть не стал, отметив, что лидером в уничтожении "Шахедов" стало подразделение NEMESIS.
"Мы активно повышаем эффективность средств "малой" ПВО для защиты неба. Параллельно с партнерами закрываем для врага возможность использовать западные технологии для атак украинцев", - добавил он.
Напомним, что в Украине создали направление "малой" противодроновой ПВО. Командующим нового направления назначили полковника Евгения Хлебникова. Известно, что он будет работать под руководством заместителя командующего ВС ВСУ Павла Елизарова ("Лазаря").
Назначение и развертывание нового командования состоялись на фоне того, что сейчас задачей украинского военного командования является создание антидронового купола. По словам Федорова, этот купол необходим для уничтожения российских дронов еще на подлете. Работа в этом направлении уже ведется.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что поручил усилить противодроновую защиту прифронтовых городов, чтобы россияне больше не могли устраивать там "сафари" на людей. Уже 4 февраля президент заявил, что сделано много, но пока этого недостаточно.