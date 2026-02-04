Этого недостаточно: Зеленский поручил усилить ПВО на критических направлениях
Силы обороны сделали многое для усиления защиты украинских городов от российских дронов. Но этого все еще недостаточно, особенно на критических направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что отдельно говорил с командующим Воздушных сил ВСУ, а также с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и региональными руководителями по вопросу защиты от российских "Шахедов".
"Значительно увеличены уже линии защиты, позиции, добавляем экипажи и поставки дронов добавляем. Но этого все равно недостаточно, особенно на критических направлениях, в частности на Запорожье и в других регионах", - отметил он.
Президент добавил, что поставил вполне конкретную задачу: увеличить рубежи защиты энергетики и все формы прикрытия критической инфраструктуры от российских атак.
Напомним, что еще 30 января Зеленский сообщил, что поручил усилить противодронную защиту прифронтовых городов, чтобы россияне больше не могли устраивать там "сафари" на людей.
Учитывая поставленные задачи, командующим направления "малой" противовоздушной обороны назначили полковника Евгения Хлебникова. Известно, что он будет работать под руководством заместителя командующего ВС ВСУ Павла Елизарова ("Лазаря"), назначение которого Зеленский согласовал 19 января.