Павел Елизаров стал заместителем командующего ВС: будет отвечать за "малую ПВО"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского и министра обороны Михаила Федорова в Telegram .

"В армии его знают - Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Вместе с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана - и будет разработана - новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", - написал президент.

Федоров отметил, что подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО. Министр назвал его "одним из самых эффективных командиров".

Что известно о Павле Елизарове

Павел Елизаров родился в Кишиневе в 1968 году. В 2025 году окончил Национальный университет обороны Украины, получив стратегический уровень военного образования (L-4) и профессиональную квалификацию "офицер стратегического уровня".

24 февраля 2022 года он вступил в ряды ТрО. Впоследствии, после завершения боев за Киев Павла Елизарова и его группу перевели в ССО ВСУ - он участвовал в боях в Запорожье, где начал применять дроны.

Елизаров наладил производство тяжелых дронов и создал отдельный отряд специального назначения Lasar's group, который специализируется на использовании беспилотников.

Под руководством Елизарова подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. В целом оно уничтожило вражеской техники на более чем 13 млрд долларов.

Lasar's group уничтожило каждый пятый российский танк. В декабре 2025 года подразделение превратило на металлолом 364 пушки и 12 РСЗО россиян.