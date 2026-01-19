ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина должна создать свой антидроновый купол, - Федоров

Киев, Понедельник 19 января 2026 21:26
UA EN RU
Украина должна создать свой антидроновый купол, - Федоров Фото: Михаил Федоров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сейчас задача украинского военного командования состоит в том, чтобы создать собственный антидроновый купол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам Федорова, он утвердил назначение одного из самых эффективных командиров Павла "Лазаря" Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой противовоздушной обороны и направление перехвата дронов.

"Наша задача - построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, уже доказавшие эффективность в современной войне. "Лазарь" - именно из таких", - отметил Федоров.

Он уточнил, что необходимо построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

Министр обратил внимание, что сейчас ни у одной страны в мире нет такого опыта противодействия дронам, как у Украины. Каждый день и каждую ночь украинские воины сбивают сотни вражеских дронов.

При этом только в 2025 году оккупанты запустили по Украине до 100 тысяч "Шахедов" и других типов беспилотников.

"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически. Именно поэтому по заданию президента мы изменяем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит через несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", - отметил глава Минобороны.

Россия готова к массированному удару

Напомним, сегодня, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российские оккупанты подготовились к новому массированному удару.

Он призвал украинцев обращать внимание на каждую тревогу, поскольку враг выжидает момент для атаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Российская Федерация ПВО Михаил Федоров Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа