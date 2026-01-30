Остановить "сафари" на людей: Зеленский назвал города, где усилят защиту от дронов
Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить противодронную защиту прифронтовых городов, чтобы россияне больше не могли устраивать там "сафари" на людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
Зеленский анонсировал значительное усиление "малой" противодроновой сегменты противовоздушной обороны. В частности была согласована структура нового командования, которое будет отвечать за это направление и определен ряд ключевых задач.
Главная задача - усилить защиту от российских дронов в Херсоне, Никополе, в приграничных общинах Сумской области. Российские оккупанты устроили там постоянное "сафари" на гражданское население.
"Ежедневно - их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Надо больше защиты и наших ответных действий", - отметил президент.
Вторая задача - масштабирование противодействия "Шахедам" и другим ударным беспилотникам. Будет создано больше линий защиты и рубежей ПВО. Третья задача, которую Зеленский поставил командованию ПВО и Воздушных сил - распространить в Силах обороны опыт успешных подразделений.
"Надо распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями", - резюмировал президент.
Напомним, что недавно полковника Евгения Хлебникова назначили командующим направления "малой" противовоздушной обороны. Он будет работать под руководством заместителя командующего ВС ВСУ Павла Елизарова ("Лазаря"), назначение которого Зеленский согласовал 19 января.
Кадровые назначения состоялись в рамках создания антидронового купола над Украиной. По словам министра обороны Михаила Федорова, он необходим для уничтожения российских дронов еще на подлете. Работа в этом направлении уже ведется.