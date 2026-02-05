Підрозділи безпілотної ППО в січні встановили рекорд по збитих "Шахедах", - Федоров
Сили оборони України у січні встановили рекорд зі знищення російських ударних дронів "Шахед". Дрони-перехоплювачі прекрасно показали себе в небі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр оборони України Михайло Федоров.
За його словами, за січень було знищено дронами понад 30 тисяч російських окупантів - менше, ніж за грудень, оскільки наступальний потенціал росіян зменшився. Проте навіть попри це дронові підрозділи "втримали планку".
"Наша стратегічна ціль - 50 тисяч знищених росіян на місяць. Що менше наступальних сил у ворога - то більше безпеки для наших піхотинців", - нагадав міністр.
При цьому Федоров зазначив, що оператори дронів-перехоплювачів протягом січня збили рекордну кількість російських ударних дронів "Шахед". При цьому цифру міністр називати не став, зазначивши, що лідером в знищенні "Шахедів" став підрозділ NEMESIS.
"Ми активно підвищуємо ефективність засобів "малої" ППО для захисту неба. Паралельно з партнерами закриваємо для ворога можливість використовувати західні технології для атак українців", - додав він.
Нагадаємо, що в Україні створили напрямок "малої" протидронової ППО. Командувачем нового напрямку призначили полковника Євгенія Хлєбнікова. Відомо, що він буде працювати під керівництвом заступника командувача ПС ЗСУ Павла Єлізарова ("Лазаря").
Призначення та розгортання нового командування відбулися на тлі того, що наразі завданням українського військового командування є створення антидронового купола. За словами Федорова, цей купол необхідний для знищення російських дронів ще на підльоті. Робота в цьому напрямку вже ведеться.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що доручив посилити протидроновий захист прифронтових міст, щоб росіяни більше не могли влаштовувати там "сафарі" на людей. Вже 4 лютого президент заявив, що зроблено багато, але наразі цього недостатньо.