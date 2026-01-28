ua en ru
Оборонял Киев и Змеиный с неба: кто будет командовать "малой" ПВО Украины

Украина, Среда 28 января 2026 19:52
UA EN RU
Оборонял Киев и Змеиный с неба: кто будет командовать "малой" ПВО Украины Иллюстративное фото: Украина создает "малую" ПВО с дронами-перехватчиками (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Полковника Евгения Хлебникова назначили командующим направления "малой" противовоздушной обороны. Он будет работать под руководством заместителя командующего ВС ВСУ Павла Елизарова ("Лазаря").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

Федоров напомнил, что российские оккупанты ежедневно атакуют украинские города сотнями дронов. За последний месяц враг выпустил по Украине более 6 тысяч БПЛА. Мишени терактов России - жилые дома и критическая инфраструктура.

Чтобы противодействовать оккупантам, которые совершенствуют средства терроризма (уже зафиксировано использование "Шахедов" со Starlink), нужна эффективная система "малой" ПВО и дронов-перехватчиков. Поэтому принято решение назначить командиром системы "малой" ПВО полковника Хлебникова.

"Его ключевая задача - построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба", - отметил Федоров.

Отмечается, что Хлебников служил ранее в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил, а также работал в Генеральном штабе ВСУ, где занимался именно направлением развития ПВО.

В начале полномасштабной войны Хлебников руководил работой БПЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговской области. Также он планировал операцию по освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.

"В ближайшее время усилим управление в каждом регионе и продолжим формировать сильную команду для развития "малой" ПВО. Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба", - заверил Федоров.

Другие важные назначения и борьба с дронами РФ

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил. Федоров подтвердил, что подписал приказ о назначении Елизарова. Он будет отвечать за развитие "малой" ПВО. Министр назвал его "одним из самых эффективных командиров".

25 января Федоров сообщил об усилении технологического блока обороны и назначении эксперта Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш") советником по технологическим направлениям.

В целом, по словам Федорова, сейчас задачей украинского военного командования является создание антидронового купола. По словам министра, он необходим для уничтожения российских дронов еще на подлете. Работа в этом направлении уже ведется.

