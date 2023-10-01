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Оккупанты до сих пор не могут укомплектовать свои фейковые органы в Украине, - ЦНС

Украина, Воскресенье 01 октября 2023 17:12
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Оккупанты до сих пор не могут укомплектовать свои фейковые органы в Украине, - ЦНС Фото: оккупанты до сих пор не могут укомплектовать фейковые власти в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российским оккупантам до сих пор не удается укомплектовать свои фейковые органы на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра национального сопротивления.

В связи с невозможностью укомплектовать фейковую "власть" на оккупированных территориях Украины, россияне продолжают свозить в Украину работников из Российской Федерации.

В частности, во временно оккупированный Бердянск из Амурской область РФ был отправлен "гастролер" для того, чтобы возглавить "следственный комитет" в городе. Очередным карательным органом оккупантов будет руководить Михаил Олейник из российского города Райчихинск.

Если практика ставить "руководителя" из органов РФ для оккупантов сознательная, то рядовой состав россияне хотели набрать на месяцах.

Однако оккупационные администрации не могут найти достаточное количество коллаборационистов, поэтому вынуждены продолжить системную практику командировок работников с территории РФ на оккупированные территории Украины.

"Сопротивление местных усложняет жизнь россиянам, прежде всего местным гауляйтерам, которые системно получают выговоры из Кремля за незаполнение подразделений", - пояснили в Центре.

Мобилизация на временно оккупированных территориях Украины

Российские оккупанты усиливают мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, и в Херсонской области, хотя гауляйтеры заявляли, что никакая мобилизация не будет проводиться. Кроме того, в Луганской области российские оккупанты собираются забрать в свою армию несовершеннолетних.

Напомним, как ранее уточняли в Генштабе ВСУ, на новой волне мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

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