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В Румынии отказались играть футбольные матчи с российскими сборными

Суббота 30 сентября 2023 03:48
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В Румынии отказались играть футбольные матчи с российскими сборными Фото: в Румынии отказались играть футбольные матчи с российскими сборными (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Федерация футбола Румынии приняла решение отказаться от футбольных матчей, в которых принимают участие сборные Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу федерации футбола Румынии.

"Федерация футбола Румынии понимает аргументы, выдвинутые Исполнительным комитетом УЕФА, и соглашается, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за опрометчивых действий властей государства", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что футбол и спорт вообще нельзя отделить от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в простор мира, свободы и экономического процветания.

В Румынии считают, что должны быть солидарны с духом санкций, утвержденных европейскими и национальными институтами, и не будут играть ни одного официального или товарищеского матча со сборной Российской Федерации.

Решение UEFA о возвращении сборной России U-17 в международные соревнования

UEFA неожиданно решил немедленно вернуть на международную арену сборную России U-17. В организации цинично заявили, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, а футбол никогда не должен переставать посылать послание миру и надежды".

Хотя ранее президент UEFA Чеферин уверял, что функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд на международную арену.

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