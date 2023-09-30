Зеленский подвел итоги первого Форума оборонных индустрий
В Украине прошел первый Форум оборонных индустрий. Он показал глобальный интерес к сотрудничеству с Украиной в сфере обороны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Наш новый формат с оборонными компаниями - это Альянс оборонных индустрий - по состоянию на этот вечер уже 38 компаний-участниц. Они представляют 19 стран мира", - сообщил президент.
По словам главы государства, среди стран, представляющих Альянс, в частности:
- Соединенные Штаты Америки,
- Великобритания,
- Германия,
- Швеция,
- Дания,
- Нидерланды,
- Канада,
- Болгария,
- Австралия,
- Бельгия,
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Чехия,
- Северная Македония,
- Словакия,
- Испания,
- Хорватия,
- Финляндия.
Кроме того, по данным президента, украинские производители в течение сегодняшнего дня подписали на Форуме 20 документов с компаниями-партнерами.
"Соглашения, меморандумы... Каждый такой документ становится потом новым производством или усилением действующего сотрудничества", - пояснил Зеленский.
Глава государства отметил, что всего в Форуме оборонных индустрий приняли участие более 250 компаний, и среди них, по словам президента, были представлены десятки украинских компаний.
"Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем. И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться. Я благодарю всех, чья работа - именно такие результаты для Украины!", - подчеркнул он.
Форум оборонных индустрий
Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.
На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.
В ходе форума президент Украины объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.
По данным МИД, к альянсу уже присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.
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