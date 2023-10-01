В Сочи и Смоленске летали дроны. У Шойгу говорят об "отбитой атаке"
В российских городах Сочи и Смоленск летали неизвестные беспилотники. Минобороны России говорит, что "отбило атаку" дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Минобороны РФ в Telegram.
Сегодня утром неизвестные дроны летали над российским Смоленском. Губернатор области заявил, что беспилотники пытались ударить по авиационному заводу в Смоленске.
Также дроны были замечены в Сочи в Краснодарском крае РФ. В сети пишут, что дрон или его обломки упали в районе аэропорта, после чего там был замечен дым. Россияне заявляют, что в аэропорту Сочи задерживается 14 рейсов.
При этом у Шойгу пишут об "отбитой атаке" дронов и традиционно обвиняют Украину. Минобороны РФ заявило, что сбило три беспилотника в Смоленской области и один в Краснодарском крае.
"Атаки дронов" в России
Стоит отметить, что россияне стали чаще жаловаться на атаки дронов. Однако теперь беспилотники залетают не только в приграничные области, но и в Москву и так называемые тыловые районы.
Так, 25 сентября пропагандисты заявили об "атаке" на дизельный завод в Брянске. Там раздались взрывы, а затем заметили дым.
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