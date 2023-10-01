ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сочи и Смоленске летали дроны. У Шойгу говорят об "отбитой атаке"

Сочи, Воскресенье 01 октября 2023 09:55
UA EN RU
В Сочи и Смоленске летали дроны. У Шойгу говорят об "отбитой атаке" Фото: в Сочи и Смоленске летали дроны 1 октября (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В российских городах Сочи и Смоленск летали неизвестные беспилотники. Минобороны России говорит, что "отбило атаку" дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Минобороны РФ в Telegram.

Сегодня утром неизвестные дроны летали над российским Смоленском. Губернатор области заявил, что беспилотники пытались ударить по авиационному заводу в Смоленске.

Также дроны были замечены в Сочи в Краснодарском крае РФ. В сети пишут, что дрон или его обломки упали в районе аэропорта, после чего там был замечен дым. Россияне заявляют, что в аэропорту Сочи задерживается 14 рейсов.

При этом у Шойгу пишут об "отбитой атаке" дронов и традиционно обвиняют Украину. Минобороны РФ заявило, что сбило три беспилотника в Смоленской области и один в Краснодарском крае.

"Атаки дронов" в России

Стоит отметить, что россияне стали чаще жаловаться на атаки дронов. Однако теперь беспилотники залетают не только в приграничные области, но и в Москву и так называемые тыловые районы.

Так, 25 сентября пропагандисты заявили об "атаке" на дизельный завод в Брянске. Там раздались взрывы, а затем заметили дым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация дрони атака дронов Смоленск Сочи
NEWS
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых