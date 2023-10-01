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В российском Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

Россия, Воскресенье 01 октября 2023 15:33
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В российском Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы Фото: Во Владивостоке прекратили работу паркоматы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В связи с введенными Евросоюзом санкциями против России во Владивостоке прекратили работу паркоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

По данным издания, оператор парковок во Владивостоке "Цифровое Приморье" был вынужден 1 октября отключить установленные в центре города паркоматы.

Как пояснили в компании, такое решение было принято после того, как компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом.

Компания, заявили в "Цифровом Приморье", производит анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования. Тем временем водителей попросили пользоваться другими способами оплаты парковки.

Санкции против России

Напомним, что на днях в Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Белоруссию.

Также правительство Австралии продлило санкции на российские и белорусские товары, которые будут облагаться налогом повышенной пошлиной до октября 2025 года.

Недавно Соединенные Штаты Америки решили ужесточить санкции против пяти российских компаний. Под экспортные ограничения попал крупнейший в мире производитель титана из РФ.

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