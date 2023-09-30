Россияне ударили по гимназии в Херсоне: видео последствий

Российская армия обстреляла Херсон в субботу, 30 сентября. Вражеские снаряды попали в гимназию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, в результате российской атаки пострадали помещения старшей и начальной школы. Из-за обстрелов повреждены окна, стены, потолок и целые учебные классы местной гимназии. Как отметил Прокудин, из-за атаки оккупантов никто не пострадал. Обстрелы Херсона После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты. Оккупанты применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы. Вчера в результате вражеских обстрелов Херсона пострадали коммунальщики. Двое мужчин получили тяжелые ранения.