ua en ru
Сб, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по гимназии в Херсоне: видео последствий

Херсон, Суббота 30 сентября 2023 11:47
UA EN RU
Россияне ударили по гимназии в Херсоне: видео последствий Фото: оккупанты обстреляли Херсон 30 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия обстреляла Херсон в субботу, 30 сентября. Вражеские снаряды попали в гимназию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, в результате российской атаки пострадали помещения старшей и начальной школы. Из-за обстрелов повреждены окна, стены, потолок и целые учебные классы местной гимназии.

Как отметил Прокудин, из-за атаки оккупантов никто не пострадал.

Обстрелы Херсона

После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты. Оккупанты применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы.

Вчера в результате вражеских обстрелов Херсона пострадали коммунальщики. Двое мужчин получили тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых