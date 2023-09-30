В РФ заявили об атаке на Белгород и область: ПВО якобы сбила воздушные цели

Над российским Белгородом и областью сегодня ночью, 30 сентября, работали силы противовоздушной обороны. Сообщают о якобы сбитии воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram .

Глава региона заявил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, воздушные цели якобы сбиты на подлете в город.

Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия, а пострадавших и разрушений якобы нет.

"Хлопки" в России

В России в последние месяцы в разных областях практически ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о разных "налетах дронов".

В частности, сегодня ночью, 30 сентября, в поселке Погар Брянской области слышали звук взрыва. После этого на местной подстанции начался масштабный пожар, а целый населенный пункт остался без света.

А ночью 28 сентября в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.