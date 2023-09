Боррель прибыл с неанонсированным визитом в Одессу

"Одесса - красивый исторический город. Это должно быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа", - написал глава европейской дипломатии.

Однако, сейчас, по словам Борреля, Одесса в новостях все чаще фигурирует, как мишень российского диктатора Владимира Путина.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW