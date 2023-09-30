ua en ru
Сб, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боррель прибыл с неанонсированным визитом в Одессу

Одесса, Суббота 30 сентября 2023 16:47
UA EN RU
Боррель прибыл с неанонсированным визитом в Одессу Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня, 30 сентября, прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Одесса - красивый исторический город. Это должно быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа", - написал глава европейской дипломатии.

Однако, сейчас, по словам Борреля, Одесса в новостях все чаще фигурирует, как мишень российского диктатора Владимира Путина.

"ЕС поддерживает стабилизацию мест, пострадавших от варварского уничтожения Россией", - добавил он.

Обстрелы Одессы

В последние месяцы россияне все чаще бьют ракетами и дронами по южным городам Украины. Это в основном связано с выходом России из "зернового соглашения". Оккупанты пытаются уничтожить все больше зерновых культур, чтобы помешать Украине отправлять гуманитарную помощь странам, которые в этом нуждаются.

Одесса все чаще страдает российскими ударами. Так в ночь на 25 сентября россияне прибегли к комбинированной атаке по Украине. Взрывы звучали в Одесской области и Кривом Роге.

В частности, захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, в здании привокзальной гостиницы, которая пока не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши силы ПВО сбили 30 воздушных целей врага.

Подробнее о комбинированной воздушной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Жозеп Боррель Война России против Украины
NEWS
Россияне за две недели до вторжения провели "интересное совещание". Буданов раскрыл детали
Россияне за две недели до вторжения провели "интересное совещание". Буданов раскрыл детали
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых