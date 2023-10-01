ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью Россия сбросила на Херсонскую область 10 авиабомб, - ОВА

Воскресенье 01 октября 2023 06:54
UA EN RU
Ночью Россия сбросила на Херсонскую область 10 авиабомб, - ОВА Иллюстративное фото: Россия сбросила на Херсонскую область 10 авиабомб (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия в ночь на воскресенье, 1 октября, сбросила на территорию Херсонской области 10 авиабомб.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона.

По его словам, этой ночью в Станиславове под обстрелами пострадали четыре человека. Предварительно еще один человек находится под завалами.

Кроме этого после обстрелов на окраине Херсона исчез свет, но энергетики уже работают на месте обстрела.

Толоконников отметил, что за последние семь-восемь дней оккупанты сбросили на область 166 авиабомб. Он подчеркнул, что в Херсоне и области есть большие разрушения из-за постоянных авиаударов.

Авиабомбы, сбрасываемые русскими, оставляют яму диаметром 30-40 метров. Если попадает бомба в дом, то от него практически ничего не остается. А взрывная волна рушит дома в радиусе 20-30 метров и повреждает жилье в районе километра.

Обстрелы Херсона

После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты. оккупанты применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы.

Сегодня, 30 сентября, российские захватчики обстреляли гимназию в Херсоне. Из-за российской атаки были повреждены помещения старшей и начальной школы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Херсонская область ракетный удар
NEWS
Из-за деградации армии РФ вербует кубинцев и мобилизует украинцев с российским паспортом, - ISW
Из-за деградации армии РФ вербует кубинцев и мобилизует украинцев с российским паспортом, - ISW
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых