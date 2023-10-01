Ночью Россия сбросила на Херсонскую область 10 авиабомб, - ОВА

Россия в ночь на воскресенье, 1 октября, сбросила на территорию Херсонской области 10 авиабомб.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона.

По его словам, этой ночью в Станиславове под обстрелами пострадали четыре человека. Предварительно еще один человек находится под завалами.

Кроме этого после обстрелов на окраине Херсона исчез свет, но энергетики уже работают на месте обстрела.

Толоконников отметил, что за последние семь-восемь дней оккупанты сбросили на область 166 авиабомб. Он подчеркнул, что в Херсоне и области есть большие разрушения из-за постоянных авиаударов.

Авиабомбы, сбрасываемые русскими, оставляют яму диаметром 30-40 метров. Если попадает бомба в дом, то от него практически ничего не остается. А взрывная волна рушит дома в радиусе 20-30 метров и повреждает жилье в районе километра.

Обстрелы Херсона

После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты. оккупанты применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы.

Сегодня, 30 сентября, российские захватчики обстреляли гимназию в Херсоне. Из-за российской атаки были повреждены помещения старшей и начальной школы.

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