Хакеры атаковали сайт королевской семьи Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Источник сообщил изданию, что речь идет об атаке на отказ в обслуживании, или DDoS. Она заключается в том, что на сайт направляется чрезмерный трафик, который перегружает его сервер и нарушает его работу.

Пока королевский сайт был онлайн в воскресенье в обеденное время, он, похоже, выполнял дополнительные проверки безопасности пользователей, прежде чем разрешить им зайти на сайт.

Ранее в воскресенье сайт Royal.uk показывал сообщения об ошибке и не разрешал людям получить доступ к нему.

Источник отметил, что на данный момент неизвестно, кто был ответственен за атаку. При этом он добавил, что это не был злом, и что также не был получен доступ к системам или содержимому вебсайта.

При этом российская хакерская группировка Killnet взяла на себя ответственность за атаку, написав об этом в своем Telegram-канале. В то же время, пока нет подтверждения, что за ней стоит именно она.

Кибератаки на Британию

Напомним, что весной Британия предупреждала о возможных кибератаках на критически важные организации национальной инфраструктуры. Об угрозе сообщали со стороны стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

В частности, российские хакеры атаковали одну из самых крупных аутсорсинговых британских компаний Capita Plc.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.