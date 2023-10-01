Хакеры атаковали сайт королевской семьи Британии
Хакеры совершили кибератаку на официальный вебсайт королевской семьи Британии 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Источник сообщил изданию, что речь идет об атаке на отказ в обслуживании, или DDoS. Она заключается в том, что на сайт направляется чрезмерный трафик, который перегружает его сервер и нарушает его работу.
Пока королевский сайт был онлайн в воскресенье в обеденное время, он, похоже, выполнял дополнительные проверки безопасности пользователей, прежде чем разрешить им зайти на сайт.
Ранее в воскресенье сайт Royal.uk показывал сообщения об ошибке и не разрешал людям получить доступ к нему.
Источник отметил, что на данный момент неизвестно, кто был ответственен за атаку. При этом он добавил, что это не был злом, и что также не был получен доступ к системам или содержимому вебсайта.
При этом российская хакерская группировка Killnet взяла на себя ответственность за атаку, написав об этом в своем Telegram-канале. В то же время, пока нет подтверждения, что за ней стоит именно она.
Кибератаки на Британию
Напомним, что весной Британия предупреждала о возможных кибератаках на критически важные организации национальной инфраструктуры. Об угрозе сообщали со стороны стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.
В частности, российские хакеры атаковали одну из самых крупных аутсорсинговых британских компаний Capita Plc.
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