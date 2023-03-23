Шведский парламент одобрил поставку Украине танков и установок Archer

В четверг, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Риксдага .

Пакет пособий для Украины оценивается в 630 млн долларов. Отмечается, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.

Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и HAWK (robotsystem 97), а также боеприпасы.

"Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских пушек типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине", - говорится в решении парламента.

У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.