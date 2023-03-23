ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за сутки 660 российских оккупантов, и общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения теперь составило 168 150 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, два десятка беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

Ранее сообщалось, что по данным НАТО, российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе наступления, в основном в Бахмуте.

Напомним, что перед этим в Генштабе проинформировали, что за прошлые сутки были уничтожены 920 оккупантов, а также 16 БПЛА и 8 ББМ.

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