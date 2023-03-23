Враг пытается штурмовать Авдеевку и Марьинку, ВСУ удерживают фронт, - Тарнавский

Российские оккупанты пытаются штурмовать в районах Авдеевки и Марьинки. Наши воины удерживают фронт и дают достойный отпор врагу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, россияне обстреливают жилые дома в Авдеевке и хотят продавить оборону наших воинов, чтобы оцепить населенный пункт.

"Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери", - пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия"

В настоящее время в Авдеевке остаются около 2 тысяч гражданских, отказывающих покидать город. Люди проживают в подвалах. Враг в это время обстреливает магазины, центры оказания помощи и коммунальные предприятия.

"В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний свет был 14 мая 2022 года", - добавил Тарнавский.

Фото: Враг пытается штурмовать Авдеевку и Марьинку, ВСУ удерживают фронт (t.me/otarnavskiy)