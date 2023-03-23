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Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29

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Четверг 23 марта 2023 15:24
Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29 Иллюстративное фото: Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29 (theavionist.com)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 23 марта, Словакия начала передачу Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя в Facebook.

“Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики”, - написал чиновник.

Надь отметил, что трансфер был осуществлен украинскими пилотами, ВВС Словакии обеспечивали безопасность.

"Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели, но по оперативным причинам мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации заранее", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что словацкое правительство будет и дальше помогать Украине спасать человеческие жизни.

"Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины", - написал глава Минобороны.

Стоит заметить, что всего Словакия пообещала передать Украине 13 МиГ-29.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29.

Соответствующее решение приняли и польские власти. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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