Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Российское наступление на востоке, которое анонсировало руководство РФ, наткнулось на крепкую оборону украинских военных. Оккупанты, несмотря на ожесточенные бои, не могут окружить или захватить Бахмут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"В России был анонс большого наступления и, наверное, эти элементы атакующие - это он и есть. Но они наткнулись на то, что руководство наше видело их намерения, прогнозировало. Выстроило грамотную эшелонную оборону. Еще на этапе развертывания войск часто накрывали их ракетными ударами или ударами артиллерии и авиации... Поэтому никаких значительных успехов враг не добился, в первую очередь, главного - прорвать оборону", - заявил он.
Череватый отметил, что, несмотря на то, что оккупанты не продвигаются, бои на востоке Украины продолжаются. Эпицентром боя остается Бахмут.
"Состоялось (за сутки, - ред.) 35 боестолкновений, из них 29 в районе самого города и окрестностей. 222 раза враг обстреливал все Бахмутское направление и ствольной артиллерией, и РСЗО. 44 обстрела совершено по самому городу. 107 оккупантов13 получили ранения", - сказал военный.
Спикер добавил, что также активные бои продолжаются на Лиманско-Купянском направлении. Этот участок фронта остается лидером по артиллерийским обстрелам.
Напомним, британская разведка считает, что российское наступление на Бахмут слабеет.
При этом аналитики ISW отмечают, что ВСУ провели ряд контратак в Бахмуте и в окрестностях, чтобы обеспечить пути снабжения.
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