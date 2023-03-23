Россия сейчас не может провести массированный обстрел чаще двух раз в месяц, - ГУР
Российские войска не способны вести массированные ракетные атаки по Украине чаще двух раз в месяц. Враг имеет проблемы с запасами высокоточных ракет, поэтому уменьшает их использование.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, на конец года россияне могли производить по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно, а с "Искандерами" у них гораздо хуже ситуация.
"Нам известно, что россияне намерены удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное их препятствие - это санкции. Именно в этих ракетах большая доля иностранных компонентов. Если санкции будут придерживаться, если за ними будет строгий контроль, то эти планы враг не сможет воплотить", - говорит Скибицкий.
Он обратил внимание, что Россия уменьшает использование высокоточных ракет при ударах и увеличивается интервал между нанесением ударов.
"Ведь сначала, в октябре прошлого года, россияне осуществляли массированный обстрел раз в неделю, потом - раз в 10-14 дней, а сейчас они не могут организовать обстрел чаще двух раз в месяц, потому что необходимо иметь определенные запасы", - приводит пример Скибицкий.
Представитель ГУР утверждает, что производство РФ не позволяет покрывать то количество, которое ее воздушно-космические силы и военно-морские силы выпускали раньше, и соответственно - компенсировать запасы.
"Мы обращаемся к международному сообществу, чтобы был надлежащий контроль за соблюдением санкций, перекрытие каналов их обхода и применение мер против тех стран, которые помогают России в этом. Это три направления, с которыми сегодня необходимо работать, чтобы не допустить наращивание агрессором производства высокоточного оружия", - акцентировал Скибицкий.
По подсчетам ГУР, у россиян осталось 15% от объемов, которые были до начала войны.
"Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", а также о ракетах Х-22. Однако если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%", - объясняет Скибицкий.
Представитель ГУР говорит, если руководствоваться логикой, то с целью прорыва нашей противовоздушной обороны для противника более эффективно нанести массированные удары.
"Именно поэтому они начали комбинировать разные типы ракет - начиная от высокоточных, старых Х-22, гиперзвуковых "Кинжалов" и заканчивая зенитными ракетами С-300. Кроме того, враг начал активнее использовать БПЛА, разные воздушные шары для отвлечения и разведки нашей ПВО" , - говорит Скибицкий.
В итоге он добавил, что Россия на сегодняшний день не способна выпускать за одну атаку 90-110 высокоточных крылатых ракет, как это было ранее.
"Поэтому сейчас они накапливают и пытаются нанести массированный удар, совмещая разные средства поражения - это им необходимо, чтобы прорвать нашу ПВО. Но и мы накапливаем наши силы и средства, чтобы у нас была эффективная система противовоздушной обороны, прежде нашей сухопутной группировки", - резюмировал Скибицкий.
Напомним, также в украинской разведке рассказали, сколько у россиян в запасе есть иранских "Шахедов", которые враг также использует для атак по городам Украины.
Добавим, в ГУР МО не исключают, что оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов и основной целью могут стать военные объекты, и концентрация наших войск и логистика.
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