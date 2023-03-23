ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия передаст Украине еще три танка для разминирования Leopard 2R

Новина українською →
Хельсинки, Четверг 23 марта 2023 15:08
Финляндия передаст Украине еще три танка для разминирования Leopard 2R Фото: Украина получит от Финляндии еще три танка Leopard 2R (defence-ua com)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия объявила о выделении Украине 14 пакета военной помощи. Он будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и танки Leopard 2R для разминирования территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Стоимость нового пакета пособия 161 млн евро. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия выделила помощи на 910 млн евро.

В рамках 14-го пакета помощи Украина получит три танка для разминирования Leopard 2R, другое тяжелое вооружение и боеприпасы. Также военные обеспечат обучение украинских специалистов на Leopard 2R.

Из соображений безопасности Минобороны не раскрывает все содержание пакета, а также сроки доставки.

"С точки зрения оборонной борьбы Украины вся материальная помощь жизненно необходима. Мы и в дальнейшем будем решительно поддерживать Украину в противодействии жестокой атаке России", - заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Напомним, Украина уже получила три танка Leopard 2R в рамках прошлого пакета помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Военная помощь Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая