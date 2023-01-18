Patriot от Нидерландов и отставка Арестовича: новости за 17 января

Война России против Украины: последние новости

Нидерланды передадут Украине систему Patriot

Премьер Нидерландов Марк Рютте во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявил, что Амстердам присоединится к инициативе по отправке систем обороны в Украину. В частности, Нидерланды передадут Киеву ЗРК Patriot.

Шольц назначит Бориса Писториуса новым министром обороны Германии

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет новым главой Минобороны Германии.

По словам канцлера Олафа Шольца, Писториус "как раз тот человек, который идеально подходит Бундесверу" из-за его "опыта, компетентности и напористости, а также большому сердцу".

В Днепре объявили о завершении спасательной операции на месте удара

ГСЧС объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке в Днепре. В результате российской атаки погибли 44 человека.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов заявил, что по предварительным оценкам, в результате удара российских оккупантов по Днепру погибших будет более 50 человек.

"На данный момент 25 человек числятся пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", - заявил Филатов.

Британия, Польша и страны Балтии хотят убедить Германию дать Украине танки, - The Guardian

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что присоединится к своим коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы в последний раз попытаться убедить Германию предоставить танки Leopard 2 для Украины.

Офис президента принял отставку Арестовича

Вчера Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности советника Офиса президента, после его заявления об ударившей по дому в Днепре ракете, которое вызвало широкий резонанс.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Офис президента уволил Арестовича.