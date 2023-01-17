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Россияне днем обстреляли Купянск. Разрушен автотранспортный колледж

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Харьков, Вторник 17 января 2023 15:49
Россияне днем обстреляли Купянск. Разрушен автотранспортный колледж Фото: россияне днем обстреляли Купянск Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Днем во вторник, 17 января, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж", - рассказал он.

По предварительной информации, как рассказал Синегубов, обошлось без пострадавших.

"Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки несколько раз атаковали Харьковскую область. Под обстрелы попали Купянский и Чугуевский районы.

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