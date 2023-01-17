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Официально. Нидерланды передадут Украине систему Patriot

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Вашингтон, Вторник 17 января 2023 20:34
Официально. Нидерланды передадут Украине систему Patriot Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он тоже примет участие в инициативе по отправке систем обороны в Украину. Речь идет о ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rfi.Fr.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту системы противовоздушной обороны Patriot. Я считаю, что это важно, и мы присоединились к этому", – сказал Рютте Байдену в Белом доме.

Премьер-министр Нидерландов также добавил, что он сегодня утром уже обсудил это с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе переговоров они обсудили ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре.

А сегодня западные СМИ сообщили, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot.

В начале года США объявили, что передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot, позже канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с Байденом также объявил о передаче Украине этой системы.

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