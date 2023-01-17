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В Днепре объявили о завершении спасательной операции на месте удара

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Днепр, Вторник 17 января 2023 13:26
В Днепре объявили о завершении спасательной операции на месте удара Фото: в Днепре объявили о завершении спасательной операции на месте удара (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре 17 января объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке. В результате российской атаки погибли 44 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепре на месте ракетного удара завершены", - сообщили в ГСЧС.

Так, по данным спасателей известно о следующем:

  • спасены - 39 человек (из них 6 детей),
  • погибли - 44 человека (из них 5 детей),
  • травмировано - 79 человек (из них 16 детей).

Кроме этого, было получено 47 сообщений о без вести пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, а 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

Напомним, что 14 января во время очередной массированной атаки российские войска ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

Добавим, что ряд мировых лидеров отреагировали на трагедию в Днепре, осудив действия оккупантов, а в британской разведке тем временем выдвинули свою версию того, какой ракетой могла ударить РФ по многоквартирному дому.

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