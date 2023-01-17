Ракетная опасность есть. В Черном море РФ подготовила почти рекордное количество "Калибров"

Российские войска держат в Черном море почти рекордное количество "Калибров". Зафиксировано шесть вражеских ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, за вчера пункт базирования посетила подлодка, что может свидетельствовать о дополнительном переснаряжении.

"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество - все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак”, - рассказала Гуменюк.

Она уточнила, что 44 ракеты - это максимально возможный залп для шести ракетоносителей.

"Поскольку после 14-го часть ракет была использована, и после этого только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах", - говорит Гуменюк.

Также она рассказала, что самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавших ВСУ в течение полномасштабного вторжения, составлял 48 единиц.

На уточнение журналиста, сейчас ли показатель близок к рекорду, она сказала: "Да".

Напомним, что 14 января войска РФ нанесли по Украине очередной массированный удар. Оккупанты запустили 38 ракет, из которых 25 уничтожила украинская ПВО.

Добавим, что одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в Днепре. По состоянию на сегодняшнее утро уже разобрано 90% завалов, 40 человек погибли, а 79 ранены, среди которых 16 детей. 39 человек удалось спасти, еще 25 жителей дома разыскиваются.

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