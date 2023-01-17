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Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине

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Украина, Вторник 17 января 2023 08:17
Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 17 января (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 17 января, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 116 950 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 17.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 116 950 (+870) человек ликвидировано,
  • танков - 3121 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6215 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2104 (+5) ед,
  • РСЗО - 441 (+3) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 286 (+0) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+0),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,
  • специальной техники - 190 (+0).

Как сообщалось, силы обороны за сутки, 16 января, отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.

Также украинские защитники продолжают удерживать оборону на Донбассе. В то же время, на некоторых участках фронта на востоке ВСУ атакуют оккупантов.

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