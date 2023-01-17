Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине
Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 17 января (t.me/edelweiss10tg)
По данным на утро вторника, 17 января, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 116 950 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 17.01 ориентировочно составили:
- личного состава 116 950 (+870) человек ликвидировано,
- танков - 3121 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6215 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2104 (+5) ед,
- РСЗО - 441 (+3) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 286 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+0),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,
- специальной техники - 190 (+0).
Как сообщалось, силы обороны за сутки, 16 января, отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.
Также украинские защитники продолжают удерживать оборону на Донбассе. В то же время, на некоторых участках фронта на востоке ВСУ атакуют оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.