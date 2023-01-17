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"Идеально подходит Бундесверу". Шольц подтвердил назначение нового министра обороны

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Германия, Вторник 17 января 2023 14:12
"Идеально подходит Бундесверу". Шольц подтвердил назначение нового министра обороны Фото: Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет новым главой Минобороны Германии. Это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус", - написал он.

По словам Шольца, Писториус "как раз тот человек, который идеально подходит Бундесверу" из-за его "опыта, компетентности и напористости, а также большому сердцу".

Обновлено. В пресс-службе правительства Германии заявили, что канцлер Олаф Шольц назначит 62-летнего Бориса Писториуса новым министром обороны.

"В четверг министр внутренних дел Нижней Саксонии получит свидетельство о назначении и принесет присягу в Бундестаге Германии", - говорится в заявлении.

Ранее издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны ФРГ может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

Как сообщалось, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 16 января объявила, что уходит в отставку.

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