"Идеально подходит Бундесверу". Шольц подтвердил назначение нового министра обороны

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет новым главой Минобороны Германии. Это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус", - написал он.

По словам Шольца, Писториус "как раз тот человек, который идеально подходит Бундесверу" из-за его "опыта, компетентности и напористости, а также большому сердцу".

Обновлено. В пресс-службе правительства Германии заявили, что канцлер Олаф Шольц назначит 62-летнего Бориса Писториуса новым министром обороны.

"В четверг министр внутренних дел Нижней Саксонии получит свидетельство о назначении и принесет присягу в Бундестаге Германии", - говорится в заявлении.