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Жертв удара РФ по Днепру может быть 50+. Филатов дал неутешительный прогноз

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Днепр, Вторник 17 января 2023 19:15
Жертв удара РФ по Днепру может быть 50+. Филатов дал неутешительный прогноз Фото: Борис Филатов, мэр Днепра (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По предварительным оценкам, в результате удара российских оккупантов по Днепру погибших будет более 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова в интервью журналисту Василию Голованову.

По его словам, сейчас шансы найти кого-либо под завалами стремятся к нулю, поскольку температура по ночам была холодной и после удара горело ракетное топливо.

"На данный момент 25 человек числятся пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", - заявил Филатов.

Он добавил, что сейчас спасатели планируют обследовать крышу дома, поскольку туда могло выкинуть тела в результате российского удара.

"Ну давайте так. По предварительным оценкам, жертв будет 50+", - отметил Филатов.

Напомним, в субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

Согласно последним данным, известно о 45 погибших в результате вражеской атаки.

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