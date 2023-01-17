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Арестович уходит из ОП после скандального заявления о ракете в Днепре

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Киев, Вторник 17 января 2023 11:13
Арестович уходит из ОП после скандального заявления о ракете в Днепре Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Это произошло после его заявления об ударившей по дому в Днепре ракете, что вызвало широкий резонанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Арестовича.

Свое заявление об увольнении он опубликовал в соцсети.

"Написал заявление об уходе. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, следовательно, в отставку", - написал Арестович.

Арестович уходит из ОП после скандального заявления о ракете в Днепре

Фото: Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП (facebook.com/alexey.arestovich)

Скандальное заявление Арестовича о Днепре

Напомним, что 14 января во время очередной массированной воздушной атаки оккупантов одна из ракет попала по многоэтажке в Днепре, в результате чего погибли и получили ранения десятки человек.

Впрочем, Алексей Арестович к вечеру после трагедии заявил, что украинская ПВО якобы сначала отработала по российской ракете, а уже потом она упала на дом в Днепре.

После этого заявление Арестовича ожидаемо растиражировали российские пропагандистские СМИ, традиционно обвиняя украинцев в том, что якобы именно они виновны в трагедии.

Отметим, что слова Арестовича опровергли в Воздушных силах ВСУ. Там объяснили, что у украинских военных нет огневых средств, способных сбивать этот тип ракет, а все предыдущие официальные заявления об уничтожении таких ракет были ошибочными (речь шла о российской Х-22).

Сам Арестович то сначала прибегал к извинениям, то потом "отозвал" их, опираясь на то, что он якобы высказал предположение и его неверно поняли. Впрочем, уже сегодня он заявил, что уходит с должности.

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Офис президента Алексей Арестович
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