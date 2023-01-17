Британия, Польша и страны Балтии хотят убедить Германию дать Украине танки, - Guardian

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что присоединится к своим коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы на встрече в Эстонии, которая пройдет на этой неделе, в последний раз попытаться убедить Германию предоставить танки Leopard 2 для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Встреча "Леопардовой коалиции" состоится между странами, которые передадут или желают отправить западные танки в Киев. Она проходит за день до того, как группа из около 50 министров обороны соберется в Рамштайне, чтобы обсудить предстоящие поставки оружия в Украину.