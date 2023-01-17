Британия, Польша и страны Балтии хотят убедить Германию дать Украине танки, - Guardian
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что присоединится к своим коллегам из Польши и стран Балтии, чтобы на встрече в Эстонии, которая пройдет на этой неделе, в последний раз попытаться убедить Германию предоставить танки Leopard 2 для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Встреча "Леопардовой коалиции" состоится между странами, которые передадут или желают отправить западные танки в Киев. Она проходит за день до того, как группа из около 50 министров обороны соберется в Рамштайне, чтобы обсудить предстоящие поставки оружия в Украину.
По данным издания, целью встречи в четверг будет "взбодрить немцев", если до этого Берлин не примет еще ни одного решения.
Напомним, в Германии заявили, что с согласия немецкого канцлера Олафа Шольца производитель оружия Rheinmetall сможет дать Украине до 15 танков Leopard 2 уже в этом году.
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