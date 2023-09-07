Более 600 оккупантов, 37 артсистем и 22 дрона. Генштаб обновил потери России

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 266900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 266900 (+610) человек ликвидировано,

танков ‒ 4506 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 8703 (+21) ед,

артиллерийских систем - 5722 (+37) ед,

РСЗО - 753 (+5) ед,

средства ПВО - 506 (+1) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4541 (+22),

крылатые ракеты - 1455 (+8) ед,

корабли /катера - 19 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8217 (+27) ед,

специальная техника - 859 (+7).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ успешно продвигаются к югу от Бахмута. Также украинские военные нанесли 18 ударов с помощью авиации по оккупантам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

В частности, судя из отчета Института изучения войны, ВСУ постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении. Также ВСУ продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области и к западу от Вербового Запорожской области.