Более 600 оккупантов, 37 артсистем и 22 дрона. Генштаб обновил потери России
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 266900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 266900 (+610) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4506 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 8703 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 5722 (+37) ед,
- РСЗО - 753 (+5) ед,
- средства ПВО - 506 (+1) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4541 (+22),
- крылатые ракеты - 1455 (+8) ед,
- корабли /катера - 19 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8217 (+27) ед,
- специальная техника - 859 (+7).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ успешно продвигаются к югу от Бахмута. Также украинские военные нанесли 18 ударов с помощью авиации по оккупантам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.
В частности, судя из отчета Института изучения войны, ВСУ постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении. Также ВСУ продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области и к западу от Вербового Запорожской области.
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