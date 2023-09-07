Ситуация на фронте сегодня 7 сентября

Украинские бойцы продолжают продвигаться под Бахмутом и на Мелитопольском направлении, отбили атаки оккупантов вблизи Купянска и уничтожили два пункта управления россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 34 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Стариково Сумской области, Гранова Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Синьковки.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки.

Враг нанес авиационный удар неподалеку Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работино, Омельника Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого и Одрадокаменки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Также в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражено 1 склад боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.