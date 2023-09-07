Пограничники подняли флаг Украины над двумя селами в Харьковской области (видео)

Украинские пограничники подняли украинский флаг над селами Строевка и Тополи Харьковской области. Населённые пункты находятся в так называемой "серой зоне" на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи", - говорится в сообщении.

Как пояснили в МВД, населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой "серой зоне".

"После деоккупации Харьковской области заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли флаг Украины", - объяснили военные.

Деоккупация Харьковской области

Напомним, во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, когда также в частности, был освобожден и Херсон, за несколько дней удалось освободить почти всю Харьковскую область, в том числе и Купянск, и часть территорий на востоке. Подробнее об этой операции, с даты проведения которой прошел уже год, - читайте в материале РБК-Украина.

Для справки

Села Строевка и Тополи расположены в Купянском районе Харьковской области. В частности, село Тополи находится на правом берегу реки Оскол, примыкает к границе с Россией, а село Строевка - на расстоянии в 4 км от правого берега реки Оскол и в 1 км от границы с Россией. От села Строевка до села Тополи 3 км.